Maltempo Milano e Lombardia, stasera allerta meteo gialla: previsioni e zone a rischio Stasera in alcune zone della Lombardia potrebbero verificarsi forti temporali: per oggi martedì 29 agosto è stata diramata l’allerta meteo gialla. Ecco le aree segnalate per rischio idrogeologico.

Il maltempo in Lombardia

Resiste il maltempo in Lombardia. Ma dalle prossime ore la morsa di pioggia e vento allenterà la presa. Il progressivo allontanamento verso Est del centro di bassa pressione favorisce infatti un miglioramento delle condizioni meteo sulla regione: per la giornata di oggi, secondo il bollettino di Regione Lombardia, sono previste precipitazioni da deboli a moderate sui settori orientali con bassa probabilità di isolati fenomeni temporaleschi, al più di moderata intensità; ventilazione in rinforzo in particolare sui settori alpini, prealpini e fascia pedemontana occidentale, con valori medi intorno ai 30 km/h e possibili raffiche fino a 50 km/h.

Allerta gialla in Lombardia: le zone a rischio

Le zone segnalate in giallo per rischio idrogeologico e idraulico? Si tratta della Valchiavenna, la Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e orientali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Appennino Pavese.

Finisce così, per il momento, l'ondata di maltempo che nell'ultimo fine settimana di agosto ha flagellato la Lombardia. Temporali violenti che hanno causato danni in tutta la regione, e in particolare sui rilievi e tra le province del Sud Ovest. A Blevio, nel Comasco, un fiume di fango ha invaso le strade del paese; a Vigevano (Pavia) sono caduti numerosi alberi anche su cancelli e auto, mentre parte della copertura del tetto del Duomo è stata scardinata dal vento e il reparto di Rianimazione dell'ospedale si è allagato.