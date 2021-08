Maltempo in Lombardia, in arrivo la Protezione civile nazionale Nella serata di lunedì 9 agosto in Lombardia arriveranno i tecnici del Dipartimento nazionale della Protezione civile. Gli esperti effettueranno sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite dal maltempo di queste ultime settimane. Soddisfatto l’assessore regionale al Territorio e alla Protezione civile Pietro Foroni.

A seguito della grave ondata di maltempo che ha colpito e sta colpendo la Lombardia, da lunedì 9 agosto arriverà in regione una delegazione della Protezione civile nazionale per portare un aiuto. Lo ha comunicato la Regione spiegando che i tecnici del Dipartimento nazionale "effettueranno sopralluoghi presso i territori lombardi più colpiti dai violenti fenomeni temporaleschi di queste ore (soprattutto Comasco, Varesotto, Bergamasco, provincia di Sondrio e Mantovano)".

Le perlustrazioni della Protezione civile nazionale

Poi, nelle giornate di martedì e mercoledì, "sono in programma le perlustrazioni da parte dei tecnici per la verifica dei danni relativa all'accertamento dello stato di emergenza". Soddisfatto l'assessore al Territorio e alla Protezione civile regionale Pietro Foroni che ha detto come questo sia "un grande risultato raggiunto in tempi celeri a dimostrazione dell'estrema attenzione di Regione Lombardia verso i territori duramente colpiti dal maltempo".

Foroni: Regione anticipa i soldi per il ripristino della sicurezza

L'assessore ha poi proseguito dicendo che "come già reso noto ancora una volta ci siamo mossi immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, molti dei quali non solo già iniziati, ma anche ultimati". Infine, ha concluso l'intervento dicendo che Regione Lombardia "ha anticipato e anticiperà tutte le somme necessarie atte a garantire il ripristino della sicurezza nei Comuni maggiormente colpiti in modo da riportare il più presto possibile alla normalità la vita degli abitanti costretti ad affrontare momenti di estrema difficoltà".