Maltempo a Milano, scatta l’allerta meteo per vento forte: “Attenzione ai vasi sui balconi” È scattata l’allerta meteo per la Lombardia e per la città di Milano per maltempo e vento forte, prevista per tutta la giornata di oggi giovedì 13 aprile. “Si raccomanda di non sostare sotto gli alberi, e di mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi”, la nota del Comune. Temperature in netto calo.

Codice giallo, livello di pericolo due su quattro. Il motivo? Vento forte in città.

Le raccomandazioni del Comune per vento forte

"Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi", si legge in una nota diramata dal Comune di Milano. "Ai cittadini e alle cittadine si raccomanda di porre attenzione e preferibilmente di non sostare sotto alberi (in strada, nei parchi, nei cimiteri), impalcature dei cantieri, dehors e tende. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento".

Il meteo oggi a Milano e in Lombardia

Per la giornata di oggi, in generale, sono previste precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sui settori orientali. A Milano, in particolare, si assiste al transito di un fronte freddo con piogge e rovesci a tratti intensi tra la notte e il mattino, in graduale attenuazione tra il pomeriggio e la sera.

In netto calo le temperature diurne, previste non oltre i 13 gradi. Ma non c'è da temere: il bel tempo ritornerà già domani, venerdì 14 aprile. Nei giorni seguenti infatti assisteremo nuovamente a condizioni meteorologiche prevalentemente stabili e soleggiate, in un contesto termico ancora fresco al primo mattino (con minime sui 7/9 gradi) e massime diurne intorno a 18 gradi.