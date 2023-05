Allerta meteo a Milano: in arrivo forti temporali In arrivo forti temporali a Milano: fino a mezzanotte di domani venerdì 12 maggio è allerta meteo gialla.

A cura di Giorgia Venturini

È allerta meteo gialla a Milano per forti temporali. Le piogge sono previste sia nel pomeriggio che in serata, come spiega la protezione civile di Regione Lombardia: l'allerta proseguirà fino a mezzanotte di domani venerdì 12 maggio. Attivo su tutto il territorio per tutto il periodo dell'allerta meteo è il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali entra nei dettagli: "Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio, prevista l'attivazione di impulsi perturbati sparsi con maggior possibilità di fenomeni più intensi, seppur con bassa probabilità di temporali forti, sui settori della pianura occidentale e parte prealpina. In serata probabile cessazione delle piogge sui settori di pianura, mentre saranno persistenti anche a carattere di rovescio o locale temporale sui rilievi prealpini centro orientali". Le piogge quindi si faranno più intensi in serata.