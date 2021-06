Non è nuovo agli investimenti di pedoni l'uomo che nella giornata di ieri ha provocato il grave ferimento di un bambino di tre anni a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Già nel recente passato – secondo quanto raccolto da Fanpage.it – l'anziano, un uomo di 72 anni, si è reso protagonista di incidenti che hanno portato al ferimento di altri pedoni. A differenza di quanto successo ieri, fortunatamente, le vittime non avevano mai riportato ferite gravi. Una costante, però, era la sua fuga. Stando alle informazioni arrivate a Fanpage.it, l'uomo si è sempre allontanato dal luogo dell'incidente. Ieri, per ovvie ragioni, non ha potuto farlo.

Il conducente negativo a droga e alcol

Trovato in uno stato di lucidità, il conducente dell'auto che è piombata sulla famiglia del piccolo di tre anni è risultato negativo ai test antidroga ed etilico. Soccorso, ha riportato diverse fratture: ricoverato, si trova ora all'ospedale Niguarda di Milano dove i medici non lo hanno giudicato in pericolo di vita. Confermata anche l'indiscrezione secondo lui l'uomo non aveva la patente: la licenza di guida gli è stata revocata tempo fa, pare proprio in seguito ad uno degli incidenti provocati da cui era scappato. È accusato di lesioni gravissime.

Il bimbo di 3 anni lotta tra la vita e la morte

Diversa, invece, la situazione clinica del piccolo: portato di corsa in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il piccolo non è ancora stato dichiarato fuori pericolo, e lotta tra la vita e la morte. Ferito, in maniera più lieve, anche il padre del piccolo, un uomo di 27 anni che è stato soccorso dagli operatori sanitari intervenuti.