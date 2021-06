È morto il bimbo di 3 anni rimasto coinvolto nell'incidente di Paderno Dugnano, in provincia di Monza e Brianza, lo scorso 2 giugno. Il piccolo era ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo: nel pomeriggio di oggi invece è stato annunciato il decesso. Alla guida dell'auto c'era un anziano a cui era stata revocata la patente: l'anziano, ricoverato anche lui a causa delle ferite riportate, ha già diversi precedenti per furti e piccolo spaccio, oltre che per aver provocato almeno un altro sinistro in cui ha travolto tre pedoni ed è scappato senza fermarsi a prestare soccorso. La sua auto era stata posta sotto sequestro proprio per questo motivo. Non avrebbe dovuto utilizzarla, eppure domenica si è recato a Paderno dove ha sconfinato con il veicolo percorrendo aree chiuse al traffico e riservate ai pedoni. La collinetta di ghiaia gli è franata sotto alla quattro ruote e, complice pare anche un malore, ha imboccato la discesa fino a schiantarsi sulla terrazza panoramica dove c'erano il piccolo e i suoi genitori.