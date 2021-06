Non avrebbe mai conseguito la patente l'uomo che si trovava alla guida dell'automobile che ha investito un bimbo di tre anni all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. A scoprirlo sono stati i carabinieri – coordinati dalla procura di Monza – che stanno conducendo le indagini e provando a ricostruire quanto successo nella giornata di ieri, mercoledì 2 giugno. Intanto il piccolo è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bergamo.

Il piccolo è ancora ricoverato in gravissime condizioni

Il 72enne è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di lesioni gravissime e guida senza patente. Stando alle indagini, l'uomo ha perso il controllo del veicolo, è precipitato da una terrazza panoramica del parco e ha colpito il bimbo che si trovava sulla riva del laghetto insieme alla sua famiglia con la quale stava trascorrendo la giornata del 2 giugno. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno praticato al piccolo il massaggio cardiocircolatorio per poi, viste le sue condizioni, trasferirlo in codice rosso e tramite elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII.

Ferito anche il pensionato e il padre del bambino

Sono quindi ore di apprensione e speranza. Oltre al bimbo è rimasto ferito anche il padre, un uomo di 27 anni. Ferito, ma in maniera meno grave, anche il pensionato che ha perso il controllo dell'auto. I vigili del fuoco lo hanno infatti estratto dalle lamiere ed è stato poi trasportato in ospedale. Adesso toccherà ai carabinieri cercare di capire i motivi che hanno spinto il 72enne a mettersi alla guida senza patente.