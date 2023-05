Elezioni a Brescia 2023, seggi aperti fino alle 15: gli orari di spoglio e risultati in diretta

I seggi per le elezioni comunali a Brescia sono rimasti aperti ieri, domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23 per la prima giornata di votazioni. Secondo i dati ufficiali, solo il 44,59 per cento degli aventi diritto è andato a votare. Rispetto al 2018, quindi, l'affluenza è in calo di oltre 12 punti percentuali. Cinque anni fa, però, si votava in un giorno solo, mentre quest'anno le urne rimangono aperte fino alle 15 di oggi, lunedì 15 maggio.

In tutta la regione Lombardia, i comuni al voto sono 106. Il dato di affluenza medio si è attestato al 42,34 per cento, con picchi superiori al 50 per cento come in provincia di Pavia. Il più basso, alle 23 di domenica, è quello registrato nella Città Metropolitana di Milano con 37,83 per cento.

Questo il dato medio per provincia: