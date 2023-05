Elezioni Seregno 2023, lo spoglio e i risultati in diretta: in rialzo la partecipazione al voto con il 53 per cento A sfidarsi per la carica di sindaco Alberto Rossi, Giacinto Mariani, Luca Colombo, Norberto Riva, Tiziano Mariani. In leggero rialzo la partecipazione al voto: alle ore 15 a Seregno si è recato alle urne il 53,2 per cento degli aventi diritto contro il 50,4 di cinque anni fa.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio 2023 si sono presentati al voto per il Comune di Seregno (Monza e Brianza) 11 liste per 5 candidati sindaci: Alberto Rossi, Giacinto Mariani, Luca Colombo, Norberto Riva, Tiziano Mariani.

Alberto Rossi (centrosinistra) è sostenuto da Azione-Italia Viva-Ripartiamo, Cambia Seregno, Partito Democratico, Scelgo Seregno mentre Giacinto Mariani (centrodestra) è appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega Salvini Lombardia; il candidato Luca Colombo è appoggiato dal Movimento 5 Stelle, Norberto Riva da Paragone-Italexit e Tiziano Mariani da una lista civica che fa capo a Letizia Moratti.

Elezioni comunali Seregno 2023, affluenza al 53,2 per cento: lo spoglio per i risultati

In leggero rialzo, in controtendenza al trend nazionale, la partecipazione al voto in queste ultime comunali a Seregno: secondo i dati ufficiali alla chiusura delle urne, alle ore 15, si è recato a votare il 53,20 per cento degli aventi diritto contro il 50,48 per cento di cinque anni fa.

Gli elettori totali in città sono stati in totale 36.614.