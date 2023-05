Elezioni Cologno Monzese 2023, lo spoglio e i risultati in diretta: crollo dei votanti al 48 per cento A Cologno Monzese crollo verticale rispetto al turno elettorale precedente, dove alle urne si era recato il 60 per cento dei votanti. A sfidarsi Stefano Zanelli (centrosinistra), Danila Perego (Lega), Giuseppe Di Bari (Fratelli d’Italia e Forza Italia), Angelo Rocchi (ex sindaco caduto nel luglio 2022).

Urne chiuse e via allo spoglio per le elezioni comunali anche in Lombardia, dove si è votato per il rinnovo delle amministrazioni di due capoluoghi (Brescia e Sondrio), di 12 comuni oltre i 15mila abitanti e di 94 comuni sotto i 15mila abitanti: a Cologno Monzese (Milano), che conta più di 47mila abitanti, alle 15 di oggi lunedì 15 maggio ha votato il 48 per cento degli elettori.

Nel paese dell'hinterland milanese, guidato dal commissario prefettizio, si sfidano Stefano Zanelli (centrosinistra), Dania Perego (Lega), Giuseppe Di Bari (Fratelli d'Italia e Forza Italia), Angelo Rocchi (ex sindaco caduto nel luglio 2022 dopo il commissariamento del Comune). Trattandosi di un Comune sopra i 15mila abitanti, è previsto il ballottaggio se nessun candidato sindaco ottiene al primo turno il 50 per cento più un voto.

Elezioni comunali Cologno Monzese 2023, affluenza al 48 per cento: lo spoglio per i risultati

A Cologno Monzese ha votato il 35.533 degli elettori, ovvero il 48 per cento degli aventi diritto. Un crollo verticale rispetto al turno elettorale precedente, dove alle urne si era recato addirittura il 60 per cento dei votanti.