Elezioni Sondrio 2023, lo spoglio e i risultati in diretta: centrodestra in vantaggio Alle ore 16 il dato è netto: il sindaco uscente (ed esponente del centrodestra) Marco Scaramellini è in vantaggio con l’87 per cento dei voti. Al secondo posto Simone Del Curto (centrosinistra) con il 12,50 per cento. A Sondrio ha votato il 55,10 per cento degli aventi diritto (contro il 58 per cento di cinque anni fa)

Marco Scaramellini, candidato sindaco a Sondrio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Urne chiuse e via allo spoglio per le elezioni comunali anche in Lombardia, dove si è votato per il rinnovo delle amministrazioni di due capoluoghi (Brescia e Sondrio), di 12 comuni oltre i 15mila abitanti e di 94 comuni sotto i 15mila abitanti: a Sondrio ha votato il 55,10 per cento degli aventi diritto (contro il 58,05 per cento delle precedenti elezioni comunali).

Tra i candidati sindaco per il Comune di Sondrio figuravano il primo cittadino uscente Marco Scaramellini con il centrodestra, Simone Del Curto per il centrosinistra e Luca Zambon, sostenuto da una lista che fa riferimento a Letizia Moratti.

Elezioni comunali Sondrio 2023, affluenza al 55,10 per cento: lo spoglio per i risultati

Gli elettori a Sondrio sono stati 18.438, ovvero il 55,10 per cento degli aventi diritto. Calo drastico rispetto alla tornata elettorale precedente, che cinque anni fa aveva registrato un'affluenza del 58,05 per cento dei votanti.

Leggi anche Elezioni Comunali 2023, i sindaci eletti prima dello spoglio in Campania

Elezioni amministrative Sondrio 2023, le previsioni sui risultati

Alle ore 16 il dato è netto: il sindaco uscente (ed esponente del centrodestra) Marco Scaramellini è in vantaggio con l'87 per cento dei voti. Al secondo posto, in fondo, Simone Del Curto del centrosinistra con il 12,50 per cento.