Elezioni Cinisello Balsamo 2023, lo spoglio e i risultati in diretta: in vantaggio il centrodestra Al momento, alle ore 17, è in netto vantaggio Giacomo Ghilardi del centrodestra al 62 per cento, contro Luca Ghezzi del centrosinistra al 32 per cento. A Cinsello Balsamo si è recato alle urne il 46 per cento degli elettori.

Luca Ghezzi e Giacomo Ghilardi

Urne chiuse e via allo spoglio per le elezioni comunali anche in Lombardia, dove si è votato per il rinnovo delle amministrazioni di due capoluoghi (Brescia e Sondrio), di 12 comuni oltre i 15mila abitanti e di 94 comuni sotto i 15mila abitanti: a Cinisello Balsamo, hinterland di Milano, ha votato il 46,16 per cento degli aventi diritto.

A sfidarsi sono il sindaco uscente Giacomo Ghilardi, il candidato del centrosinistra appoggiato anche dal MoVimento 5 Stelle Luca Ghezzi, Giuseppina Gentile per il Terzo Polo, Roberto Mastromatteo con la lista civica "La Nostra Città", Sergio Agrello con "Svegliati Italia" e il partito ItalExit di Gianluigi Paragone.

Elezioni comunali Cinisello Balsamo 2023, affluenza al 46,1 per cento: lo spoglio per i risultati

A Cinisello Balsamo hanno votato in totale 53.730 cittadini. In leggero calo la partecipazione al voto: durante la tornata elettorale precedente si era recato alle urne il 49 per cento degli elettori.

Elezioni amministrative Cinisello Balsamo 2023, le previsioni sui risultati

