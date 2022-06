Litigano e poi si picchiano con dei cocci di bottiglia: denunciati due uomini Un litigio che è poi sfociato in un’aggressione: due uomini, al culmine di una discussione, hanno iniziato a colpirsi con dei cocci di bottiglia. Entrambi sono stati denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Un litigio che si è trasformato in un'aggressione fisica: è quanto accaduto ieri, giovedì 2 giugno, a Monza dove due uomini si sono affrontati a colpi di bottiglia. I passanti hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine: i carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno fermato i due che sono stati denunciati. Per il momento non è chiaro il motivo del litigio.

La discussione esplosa in un parco comunale

La discussione sarebbe esplosa in un parco comunale per quelli che sarebbero state futili cause: oltre ai militari, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. Uno dei due ha riportato uno squarcio alla guancia e l'altro dei tagli sulle spalle e sulle braccia. Per questo motivo, sono stati poi trasferiti agli ospedali di Vimercate e Monza. Dopo essere stati curati nelle strutture, i due sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi. Oltre alle denunce, per uno dei due è stata avanzata la proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Monza.

Un episodio simile avvenuto un anno fa a Milano

L'episodio ricorda quanto avvenuto lo scorso anno, a giugno 2021, a Milano dove tra viale Gorizia e piazza 24 Maggio, un rider di vent'anni – intorno alle tre di notte – era stato picchiato da un gruppo di sette persone. Gli agenti della Questura di Milano, hanno poi identificato tre membri del gruppo, tutti senza fissa dimora e tra i venti e i 25 anni, che sono stati poi indagati per lesioni aggravate in concorso. All'epoca il ragazzo, dopo era stato soccorso dagli operatori del 118, era stato dimesso con una prognosi di quindici giorni e con ferite sul corpo e sul collo.