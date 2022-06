Hanno seguito, immobilizzato e poi rapinato cinque anziane: fermati due uomini Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver commesso cinque rapine ai danni di altrettante anziane: le donne venivano seguite fino a casa, immobilizzate e poi venivano strappati loro i gioielli.

A cura di Ilaria Quattrone

Le seguivano fino a casa, poi le immobilizzavano e infine le rapinavano: sono queste le accuse nei confronti di due uomini di 33 e 47 anni che sono stati arrestati a Milano. I due, in base all'ordinanza eseguita dalla polizia e coordinata dalla Procura, sono ritenuti responsabili di cinque rapine avvenute nelle zone di Villa San Giovanni, Città Studi e Garibaldi Venezia: tutte si sono verificate tra settembre e ottobre 2021.

Le donne seguite fino a casa

Le cinque vittime, tutte dai sessanta agli ottant'anni, hanno raccontato – in sede di denuncia – quanto hanno dovuto subire. Grazie alle loro testimonianze è stato possibile ricostruire il modus operandi dei presunti responsabili: i due uomini sceglievano in modo accurato le loro vittime. Erano tutte donne che indossavano gioielli d'oro ben visibili. Una volta arrivata sera, i due – notato che le signore erano sempre sole – le seguivano fino a casa e poi entravano in azione: il primo le immobilizzava e il secondo gli strappava il gioiello dopodiché scappavano.

La svolta alle indagini

La svolta è stata resa possibile da una rapina avvenuta il 25 ottobre scorso in via Predabissi: i due sono stati infatti ripresi dalle telecamere di videosorveglianza che si trovavano all'interno del condominio. Nonostante avessero indosso la mascherina, entrambi sono stati riconosciuti dagli agenti considerato che la descrizione fisica fornita dalle vittime corrispondeva a quella dei due uomini immortalati nelle immagini. Sono stati quindi sottoposti a fermo: durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato i capi di abbigliamento che avrebbero indossato al momento della rapina.