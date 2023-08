Litiga con il vicino di casa e un altro condomino lo aggredisce con una bottiglia di vetro: ferito al volto Nella periferia di Crema, due condomini stavano litigando e si è intromesso un terzo uomo che ha aggredito il vicino di casa. L’aggressore ora è stato denunciato.

A cura di Fabrizio Capecelatro

I carabinieri della Stazione di Crema hanno denunciato a piede libero un uomo che la sera di domenica 6 agosto ha aggredito un suo vicino di casa, arrivando a rompergli una bottiglia di vetro in testa. Secondo quanto ricostruito durante le indagini, due condomini avrebbero avuto una lite, a cui poi si è aggiunta una terza persona e a quel punto la situazione è sfociata in un vero e proprio pestaggio. La vittima è stata portata in ospedale con l'ambulanza, in quanto presentava ferite alla testa e al volto.

La lite fra vicini di casa

Nel corso della serata di domenica 6 agosto, due vicini di casa di uno stabile nella periferie di Crema hanno avuto un alterco per futili motivi. La lite è comunque durata pochi minuti e, per quanto accesa, nessuno dei due è mai arrivato alle mani. Un terzo condomino, però, sarebbe inutilmente intervenuto fra i due e, invece di calmare gli animi, li ha aizzati ancora di più. Tanto che uno dei due avrebbe risposto a questa terza persona di intromettersi e di fari i fatti suoi.

Secondo il racconto di quello che poi è diventata la vittima del pestaggio, a quel punto la situazione è degenerata: la terza persona non avrebbe infatti gradito la risposta del suo vicino di casa e lo avrebbe aggredito. Dapprima lo ha percosso con calci e pugni, poi gli avrebbe anche spaccato una bottiglia di vetro in testa, ferendogli il viso e il capo.

Denunciato un condomino

Intanto altri condomini hanno chiamato il 112 e, dalla Stazione dei carabinieri di Crema, è partita una volante del Nucleo Radiobomobile. Non appena l'aggressore ha sentito le sirene arrivare, si è dato alla fuga. Giunti sul posto, i militari hanno quindi trovato soltanto l"uomo con evidenti ferite alla testa e al volto e hanno immediatamente chiamato il 118 per avere il supporto di un'ambulanza.

Nel frattempo hanno avviato una breve indagine per individuare l'aggressore, che ora è stato denunciato a piede libero. Mentre la vittima è stata dimessa dall'ospedale con diversi giorni di prognosi.