Litiga con la compagna in strada e lancia un sasso contro un autobus: ferita una passeggera al volto Un 49enne, dopo aver discusso con la propria compagna, ha tirato un sasso colpendo un autobus in sosta in via Tiepolo a Milano. La pietra ha centrato una passeggera, ignara dei fatti, procurandole lesioni alla bocca e ai denti.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 45enne è stata ferita dal lancio di un sasso mentre si trovava seduta in un autobus in via Tiepolo a Milano, poco distante da piazza Ascoli. A scagliare quella pietra è stato, intorno alle 18 di domenica 27 agosto, un 49enne che aveva appena discusso con la propria compagna. Forse per un gesto di stizza, l'uomo aveva raccolto da terra il sasso per lanciarlo senza un obiettivo preciso. A farne le spese è stata la 45enne, completamente estranea ai fatti, che ha rimediato lesioni alla bocca e ai denti.

La lite con la compagna e il lancio del sasso

Il 49enne, italiano, stava discutendo in modo così animato con la propria compagna che qualcuno ha dovuto richiedere l'intervento dei carabinieri. Erano all'incirca le 18 quando i militari sono arrivati in via Tiepolo per riportare la calma. In pochi minuti, la situazione sembrava tornata alla normalità, tanto che i carabinieri si stavano allontanando.

Ad un certo punto, però, il 49enne ha raccolto un sasso che ha trovato lungo il marciapiedi e lo ha lanciato. Non è ancora chiaro se lo ha fatto con l'intenzione di colpire la compagna o solo per sfogare la rabbia del momento, fatto sta che ha colpito l'autobus della linea B5 di Atm che era in sosta nei paraggi.

Le condizioni della 45enne e la posizione dell'uomo

La pietra ha centrato il finestrino, infrangendolo, e una donna di 45 anni che si trovava a bordo in quel momento. Il conducente del mezzo pubblico ha subito allertato la centrale operativa dell'azienda e in pochi minuti sono arrivati i soccorsi del 118.

La 45enne è stata poi trasportata con l'ambulanza in codice verde all'ospedale Niguarda. Medicata, la donna ha riportato lesioni alla bocca e ai denti, comunque non di grave entità. Per quanto riguarda il 49enne, invece, la sua posizione è al vaglio degli investigatori e rischia una denuncia per lesioni e danneggiamento.