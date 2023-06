Lite e botte tra fratelli dopo una serata in discoteca: uno è in gravissime condizioni Una discussione tra fratelli è degenerata in botte e violenze. Uno dei due è finito in ospedale ricoverato in gravissime condizioni. L’altro è stato arrestato.

Una discussione tra fratelli che è degenerata in botte e violenze: è successo a Mozzo, che si trova nella provincia di Bergamo, all'alba di domenica 25 giugno. Uno dei due è finito in ospedale ricoverato in gravissime condizioni. L'altro è stato arrestato. Sembrerebbe che il litigio sia nato per alcuni problemi di famiglia.

I due avevano trascorso una serata insieme in discoteca a Seriate

I due avevano trascorso una serata insieme in discoteca a Seriate. Il maggiore, un uomo di 31 anni, aveva bevuto qualche bicchiere di troppo. Aveva infatti litigato con altri clienti tanto che il minore, un 26enne, era dovuto intervenire per placare gli animi. E proprio perché non era la prima volta che una cosa del genere accadeva, i due hanno iniziato a discutere.

Il diverbio è continuato fin dentro la loro abitazione che si trova in via Chioso. Dalle parole si è presto passati alle mani: avrebbero iniziato a spintonarsi e fino a stringersi le mani attorno alla gola. In quegli attimi concitati, entrambi sarebbero caduti a terra. Il 31enne avrebbe battuto la testa violentemente e avrebbe perso conoscenza.

Il fratello maggiore ha riportato un trauma cranico

Il fratello minore ha così chiamato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari gli hanno fornito le prime cure sul posto e poi lo hanno portato in ospedale per un importante trauma cranico. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica. E proprio a seguito dei rilievi, il pubblico ministero Guido Schininà ha disposto gli arresti domiciliari per il 26enne: l'uomo è accusato di tentato omicidio.