Lite al bar finisce con un accoltellamento: grave un 44enne ferito alla gola, in fuga l’aggressore

Un 44enne è stato accoltellato alla gola nella serata del 13 ottobre in un bar di Treviglio (Bergamo). L’uomo sarebbe stato ferito al culmine di una lite. Il suo aggressore è riuscito a fuggire.

Foto di repertorio

Un 44enne è stato accoltellato alla gola al culmine di una lite in un bar di Treviglio (in provincia di Bergamo). L'aggressione si è verificata nella serata di ieri, lunedì 13 ottobre, in un locale vicino al centro cittadino davanti ad altri clienti e ad alcuni passanti. I carabinieri arrivati sul posto hanno raccolto le testimonianze dei presenti, ma l'aggressore è riuscito a far perdere le sue tracce. Intanto, il 44enne è stato ricoverato in ospedale. Le ferite riportate sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La lite è esplosa intorno alle 20:30 del 13 ottobre al Bar dell'Angolo, tra via Abate Crippa e XX Settembre, nei pressi della zona centrale di Treviglio. Per motivi che sono ancora in fase di accertamento, due uomini, probabilmente entrambi di origine nordafricana, avrebbero iniziato a discutere. Ad un certo punto, uno ha estratto un coltello e ferito al collo il suo rivale.

Tra i primi a soccorrere il 44enne anche un operatore della Croce Rossa, ormai a fine turno, che gli ha tamponato le ferite in attesa dei sanitari. L'uomo è stato trasportato, poi, all'ospedale di Treviglio dove è stato medicato e dove è ancora ricoverato. Su quanto accaduto, stanno indagando i carabinieri della Stazione locale. I militari hanno raccolto le testimonianze degli avventori del bar e dei passanti che hanno assistito all'aggressione e ora dovranno mettersi sulle tracce del fuggitivo.