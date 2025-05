L’ex Miss Italia Clarissa Marchese derubata a Milano, lo sfogo sui social: “Ci hanno portato via tutto” Ieri, mercoledì 7 maggio, l’ex Miss Italia Clarissa Marchese è stata derubata insieme al marito Federico Gregucci in pieno centro a Milano. Lo sfogo dell’influencer sui social: “Ci hanno rubato tutto. Mi fa rabbia sapere che c’è gente che va a fare del male all’altro”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

Fonte: Instagram

Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 7 maggio, l'ex Miss Italia Clarissa Marchese è stata derubata insieme al marito Federico Gregucci in pieno centro a Milano. L'influencer si è sfogata raccontando e riflettendo su quanto acacduto attraverso una serie di storie su Instagram: "Ci hanno rubato tutto. Mi fa rabbia sapere che c'è gente che va a fare del male all'altro".

"Ieri sembravo disperata e di fatto lo ero: il motivo è che ci hanno fottuto tutto", ha iniziato a raccontare sui social Clarissa Marchese, specificando che il furto di cui sta parlando non è avvenuto all'interno della loro abitazione, ma in strada. "Quello che è successo conferma che Milano sotto questo punto di vista fa schifo. Conferma che questa città potrebbe fare molto di più a riguardo e, invece, decide di non fare niente", ha detto ancora l'ex Miss Italia denunciando lo stato di degrado e di insicurezza che si respira nelle strade del capoluogo lombardo. "Potremmo stare qui per giorni a parlarne, ma su questo canale voglio solo leggerezze e cose belle".

Lo sfogo di Clarissa Marchese: "Fa rabbia sapere che c'è gente che va a fare del male all'altro"

"Due riflessioni, però, le voglio fare. La prima: quando succedono queste cose parliamo di danno economico" però c'è anche tutto quello che viene dopo. "Ieri abbiamo passato la giornata in commissariato per la denuncia, poi in banca, dal gestore telefonico che – proprio ieri – non funzionava. Poi ovviamente ci sono sempre i bambini da gestire". E, in più, oltre al danno, c'è anche la beffa: "Ieri mi sono partiti altri 2000 euro per un telefono nuovo. E non posso prenderne uno che costi meno perché ci lavoro, ne ho bisogno".

"Mi fa rabbia sapere che c'è gente che va a fare del male all'altro", ha concluso l'ex Miss Italia con una riflessione. "Io non riuscirei a fare una cosa del genere, a fare del male a un'altra persona. Perché se fai una cosa così vuol dire che fai quell'azione sapendo di far del male. E questo è sbagliato".