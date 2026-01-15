L’ex europarlamentare Lara Comi assolta in appello da corruzione nel caso Mensa dei poveri: pena ridotta a un anno

Lara Comi

Al termine del processo sul caso "Mensa dei poveri" la Corte d'Appello di Milano ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. Nei confronti di Comi, infatti, i giudici di secondo grado hanno cancellato le accuse di corruzione, tenendo in piedi soltanto il reato di truffa ai danni dell'Europarlamento, ma con l'attenuante del risarcimento.

La Corte ha, inoltre, emesso sentenza nei confronti di 14 imputati, confermato l'assoluzione per l'ex vice-coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella. Scagionato l'ex parlamentare azzurro Diego Sozzani (1 anno e 1 mese era la condanna del Tribunale) e ridimensionata la pena per l'imprenditore Daniele D'Alfonso, da 6 anni e mezzo a 5 anni e 2 mesi, e per Giuseppe Zingale, ex dg di Afol Metropolitana, da 2 anni a 1 anno e 6 mesi.

Lara Comi dopo la sentenza: "Non ho mai preso un euro"

Subito dopo la lettura del dispositivo, l'ex europarlamentare è scoppiata in lacrime. "Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che il fatto non sussiste", ha dichiarato Comi. "Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione. Non ho mai preso un euro ed è stato dimostrato che non c'è mai stata corruzione".

A chi le ha chiesto se pensa di tornare a fare politica, l'ex esponente di Forza Italia ha risposto: "Finiamo con la Cassazione intanto, non è finita, però ripeto il fatto non sussiste e questo è anche un mio messaggio agli elettori che hanno creduto in me".