milano
video suggerito
video suggerito

L’ex europarlamentare Lara Comi assolta in appello da corruzione nel caso Mensa dei poveri: pena ridotta a un anno

La Corte d’Appello di Milano ha ridotto la condanna a Lara Comi: cancellate le accuse di corruzione, resta un anno di reclusione con pena sospesa e 500 euro di multa.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Giulia Ghirardi
16 CONDIVISIONI
Lara Comi
Lara Comi

Al termine del processo sul caso "Mensa dei poveri" la Corte d'Appello di Milano ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all'ex europarlamentare di Forza Italia Lara Comi che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. Nei confronti di Comi, infatti, i giudici di secondo grado hanno cancellato le accuse di corruzione, tenendo in piedi soltanto il reato di truffa ai danni dell'Europarlamento, ma con l'attenuante del risarcimento.

La Corte ha, inoltre, emesso sentenza nei confronti di 14 imputati, confermato l'assoluzione per l'ex vice-coordinatore lombardo di Forza Italia ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella. Scagionato l'ex parlamentare azzurro Diego Sozzani (1 anno e 1 mese era la condanna del Tribunale) e ridimensionata la pena per l'imprenditore Daniele D'Alfonso, da 6 anni e mezzo a 5 anni e 2 mesi, e per Giuseppe Zingale, ex dg di Afol Metropolitana, da 2 anni a 1 anno e 6 mesi.

Lara Comi dopo la sentenza: "Non ho mai preso un euro"

Subito dopo la lettura del dispositivo, l'ex europarlamentare è scoppiata in lacrime. "Le mie, dopo 7 anni, sono lacrime di gioia, perché è stato stabilito oggi che il fatto non sussiste", ha dichiarato Comi. "Ho sempre dimostrato fin dal primo giorno di essere innocente e continuerò anche in Cassazione. Non ho mai preso un euro ed è stato dimostrato che non c'è mai stata corruzione".

Leggi anche
Perché Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per il "Pandoro Gate"

A chi le ha chiesto se pensa di tornare a fare politica, l'ex esponente di Forza Italia ha risposto: "Finiamo con la Cassazione intanto, non è finita, però ripeto il fatto non sussiste e questo è anche un mio messaggio agli elettori che hanno creduto in me".

Attualità
Cronaca
Lombardia
16 CONDIVISIONI
Immagine
Perché la storia dell’assalto all’ospedale di Magenta dei parenti del ladro di Lonate Pozzolo è una bufala
Cosa rischia Jonathan Rivolta, il padrone di casa che ha accoltellato a morte il ladro
Chi è Jonathan Rivolta, il ricercatore che ha ucciso il rapinatore entrato in casa sua
Chi era il ladro morto accoltellato dal padrone di casa
Rapina violenta a Lonate Pozzolo nel Varesotto: il padrone di casa accoltella uno dei ladri
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views