Concorso truccati a Bagnolo Mella, Cristina Almici prosciolta dall’accusa di abuso d’ufficio

A novembre 2020, Cristina Almici è stata prosciolta in udienza preliminare dal tribunale di Brescia dall’accusa di abuso d’ufficio.
A cura di Redazione Milano
A novembre 2020, Cristina Almici è stata prosciolta in udienza preliminare dal tribunale di Brescia dall'accusa di abuso d'ufficio. L'esponente di Fratelli d'Italia, era stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Brescia nel 2019 quando ricopriva l'incarico di sindaca di Bagnolo Mella (Brescia). Sia lei che l'agente di polizia locale Basma Bouzid (anche prosciolta dalle accuse) erano finite sotto inchiesta per un presunto concorso pubblico pilotato: per gli inquirenti, l'obiettivo era far diventare Bouzid comandante della polizia locale. In particolare, Almici era stata accusata di aver fatto comporre una commissione ad hoc per consentire all'agente di partecipare alla selezione. Nel 2020, è arrivata però la decisione del giudice dell'udienza preliminare che ha scelto per il proscioglimento.

Notifiche
