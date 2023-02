Laura e Claudia uccise al casello dell’autostrada potrebbero avere un unico funerale L’ultimo saluto alla due amiche Laura e Claudia, morte in un incidente la notte tra venerdì e sabato in autostrada, potrà essere celebrato in un unico funerale. Non c’è ancora una data, si attende prima il via libera per l’autopsia.

A cura di Giorgia Venturini

Manca ancora l'autopsia sul corpo di Laura Amato e Claudia Turconi prima che il pubblico ministero conceda il via libere dei funerali. Seppure una data non c'è ancora, tra le ipotesi c'è la possibilità che l'addio alle due amiche venga celebrato insieme. Laura e Claudia la notte tra venerdì e sabato erano insieme sulla stessa macchina quando sono state travolte sull'autostrada A4 all'altezza del casello della Ghisolfa in direzione Torino da un'auto che viaggiava a folle velocità. Tornavano dalla festa di compleanno di Laura. Per loro non ci fu nulla da fare, l'impatto fu violentissimo: le due amiche, entrambe lavoravano come operatrici sanitarie, sono morte sul colpo.

Ora amici e parenti ricordano le due donne. Una delle figlie di Claudia Turconi ha affidato ai social il ricordo della madre: "Non so nemmeno cosa dire se non che avevamo davanti ancora mille avventure da vivere tutti insieme, come ci hai insegnato tu. Eri una mamma, un papà, un’amica, una sorella, una zia: eri il nostro mondo". Poi ha continuato: "La mia guerriera, la mia mamma creativa e piena di colori che mi ha trasmesso la passione che ho fatto diventare il mio lavoro. Hai sempre avuto parole buone per tutti e ora noi non ne abbiamo per esprimere il nostro dolore. Ti ameremo all’infinito, mamma: i tuoi bambini per sempre. Saremo sempre uniti come ci hai insegnato tu".

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto le due donne stavano tornando alle 2.30 dalla festa di compleanno di Laura Amato che aveva compiuto 54 anni lo scorso 25 gennaio ma era riuscita a festeggiare insieme alle sue amiche e colleghi solo il 17 febbraio sera. Una volta al casello in attesa di prendere il biglietto autostradale sono state travolte dall'auto con alla guida un 39enne che per chilometri stava andando a oltre 150 chilometri orari. L'uomo è risultato positivo a sostanze stupefacenti.