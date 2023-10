L’arbitro lo espelle per un fallo violento, lui lo sbatte contro il muro: calciatore squalificato per 2 anni Un calciatore della Real Carugate, squadra di Terza categoria, è stato squalificato per due anni. Il direttore di gara, infatti, ha raccontato di essere stato aggredito e insultato da lui perché lo aveva espulso per un fallo violento.

Un calciatore della Real Carugate, squadra che milita nel campionato di Terza categoria, è stato squalificato per due anni dal giudice sportivo. Secondo quanto raccontato nel rapporto dal direttore di gara, durante l'intervallo della partita casalinga contro il Vires (formazione di Cologno Monzese), il giovane lo avrebbe aggredito e insultato perché pochi minuti prima lo aveva espulso per un fallo.

L'espulsione e l'aggressione durante l'intervallo

L'arbitro ha raccontato di aver deciso di allontanare dal campo il calciatore al 35esimo minuto del primo tempo della partita che si è giocata domenica 1 ottobre. Il giovane, infatti, era intervenuto in modo violento e pericoloso su un avversario.

Non essendo d'accordo con la decisione del direttore di gara, il calciatore lo ha aspettato vicino agli spogliatoi dopo il fischio dell'intervallo. Dopodiché, lo avrebbe afferrato con entrambe le mani sbattendolo contro la recinzione e insultandolo.

La decisione del giudice sportivo

Dopo quell'aggressione, l'arbitro ha accusato dolori alla schiena e ha ritenuto che non ci fossero le condizioni adatte per riprendere la partita. Perciò, tutti a casa e vittoria a tavolino per la formazione di Cologno Monzese.

Con il dispositivo emesso dal giudice sportivo, è stata confermata la vittoria per 0-3 per gli ospiti, mentre il calciatore protagonista dell'aggressione è stato squalificato per due anni, fino all'1 ottobre del 2025. Infine, il Real Carugate è stato sanzionato per 80 euro. Il presidente della società, Domenico Maiolo, ha spiegato che non presenterà ricorso.