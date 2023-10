Intervengono per una lite violenta, ma vengono aggrediti da madre e figlio: 2 poliziotti in ospedale Le Volanti della polizia sono intervenute domenica sera (1 settembre) per una lite violenta in corso in un appartamento a Milano. Al loro arrivo, un uomo di 30 anni e sua madre di 50 li hanno aggrediti con calci e pugni mandando due poliziotti al pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Un uomo di 30 anni e una donna di 50, risultata poi essere sua madre, sono stati arrestati la scorsa domenica sera, 1 ottobre, in un quartiere a sud di Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le Volanti della polizia erano intervenute nella loro abitazione dopo aver ricevuto la segnalazione di una violenta lite da parte di un vicino di casa. Al loro arrivo, però, entrambi li hanno aggrediti con calci e pugni. Per due agenti è stato necessario il trasporto in ospedale, dove sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni. Madre e figlio, invece, sono stati arrestati.

La segnalazione della lite e l'aggressione

Tutto è avvenuto poco dopo le 21 di domenica sera in un appartamento di via Barrili, nel quartiere Stadera a sud di Milano. Alcuni residenti della zona avevano chiamato il 112 pochi minuti prima per segnalare una violenta lite in corso, probabilmente tra membri dello stesso nucleo familiare.

Quando gli agenti sono arrivati all'appartamento in questione, sono stati aggrediti con calci e pugni da un 30enne e sua madre, entrambi di nazionalità ucraina. Per due poliziotti delle Volanti è stato necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele.

Leggi anche Il ragazzo che barcollava nel Cpr di Milano è stato aggredito dai poliziotti: il video

Le condizioni dei poliziotti e le accuse nei confronti del 30enne e di sua madre

Dopo aver ricevuto le cure da parte del personale sanitario, i poliziotti sono stati dimessi con una prognosi di tre giorni ciascuno.

L'uomo e la donna di 50 anni, invece, sono stati arrestati dopo che la situazione era stata riportata alla normalità. Per loro le accuse sono di resistenza e di lesioni a pubblico ufficiale.