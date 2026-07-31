Trovati i corpi di due anziani in casa, Antonio ed Emilia erano sposati da 54 anni: la morte forse 2 settimane fa

Antonio Bettiol ed Emilia Colognoli erano marito e moglie ed erano sposati da 54 anni. Ieri i loro corpi, in stato di decomposizione, sono stati trovati nel loro appartamento a Sesto San Giovanni.

Si chiamavano Antonio Bettiol ed Emilia Colognoli, i due anziani che sono stati trovati morti nel loro appartamento a Sesto San Giovanni, comune dell'hinterland di Milano. Cinquantaquattro anni di matrimonio insieme, passati fino a qualche anno fa tra gite in barca sul lago di Garda e campeggi. Ottantuno anni lui e settantasei lei, la coppia era abitudinaria: portava a spasso il cane, faceva colazione nello stesso bar, andavano a fare la spesa nel supermercato all'angolo.

Ieri, purtroppo, nel loro appartamento – che si trova lungo via Monte San Michele – è stata fatta una macabra scoperta: i loro cadaveri sono stati trovati in stato di decomposizione. A chiamare le forze dell'ordine – come ieri ha appreso Fanpage.it – sono stati i vicini di casa, allarmati dal forte odore che arrivava dall'abitazione della coppia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri hanno fatto irruzione in casa e hanno rinvenuto i due corpi. I carabinieri, arrivati con gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche, hanno svolto i rilievi per capire cosa possa aver causato il decesso.

Da un primo esame, sembrerebbe che i due siano morti almeno due settimane fa e probabilmente per morte naturale. Non ci sarebbero segni di violenza sul corpo. Nonostante questo, la Procura di Monza ha deciso di disporre l'autopsia per accertare la causa del decesso. Qualche vicino di casa ha raccontato che i due non avevano figli, ma solo una parente che viveva fuori Milano. Facendo saltuariamente qualche soggiorno fuori ed essendo estate, i vicini non hanno sospettato nulla: pensavano che fossero andati via per qualche giorno. Inoltre, il loro cane avrebbe iniziato ad abbaiare solo dopo una settimana.

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L'odore che proveniva dall'appartamento e i versi del cane, hanno fatto insospettire i vicini che hanno permesso così la terribile scoperta.