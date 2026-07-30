Trovati i corpi di due anziani in decomposizione nella loro casa a Sesto San Giovanni: indagini in corso

Sono stati trovati i corpi di due anziani in stato di decomposizione all’interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni (Milano). Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il pm della procura di Monza.

Foto di repertorio

Nel corso di questo pomeriggio, giovedì 30 luglio, sono stati trovati i corpi di due anziani in stato di decomposizione all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il pm della procura di Monza.

Il ritrovamento dei corpi

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, a dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa, insospettiti dai cattivi odori e dai miasmi provenienti dall'appartamento della coppia. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno effettuato l'accesso all'abitazione e rinvenuto i cadaveri dei due ottantenni. La vicenda ha richiesto l'intervento degli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano, ora impegnati nei rilievi per ricostruire quanto accaduto.

Al momento non ci sono elementi che consentano di stabilire con certezza le cause del decesso: gli investigatori stanno raccogliendo ogni informazione utile e, al momento, non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa la necessità di verificare l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Nel frattempo, come riferito a Fanpage.it, il pm della procura di Monza è stato informato dell'accaduto e si starebbe recando sul posto del ritrovamento per valutare l'eventuale apertura di un fascicolo e gli accertamenti da disporre, tra cui l'autopsia, necessaria a chiarire le cause del decesso.