Lago Ceresio: motoscafo in avaria si schianta contro la riva, due feriti Si tratta di due cittadini svizzeri, soccorsi dai vigili del fuoco e dai carabinieri in un canneto, dopo aver perso il controllo del motoscafo.

A cura di Redazione Milano

Paura nel pomeriggio di oggi – sabato 14 gennaio – sul lago Ceresio. Qui, mentre navigava sulle acque del bacino d'acqua posto sul confine con la Svizzera, un motoscafo in avaria si è schiantato contro la riva a gran velocità. A dare l'allarme con una telefonata al 112 un cittadino, che passeggiando sul lungolago nella zona di Brusimpiano, nella provincia di Varese. ha sentito all'improvviso un vero e proprio "botto" senza riuscire però a capirne la provenienza. Erano circa le 16 del pomeriggio quando sono iniziate le ricerche per capire cosa fosse accaduto.

Subito in moto la macchina dei soccorsi sul lago Ceresio

Sul posto sono dunque giunti i carabinieri, il personale dei vigili del fuoco e si è alzato in volo per perlustrare l'area anche un elicottero d'emergenza del 118. Non ci è voluto molto a capire cosa fosse accaduto: i soccorritori hanno ben presto individuato il motoscafo finito contro le sponde del lago, e nascosto in un boschetto di canne, per questo non era facilmente visibile dalla riva.

Feriti 2 cittadini svizzeri: le loro condizioni per fortuna non era gravi

Il personale del 118 ha preso in carico le due persone che si trovavano a bordo del motoscafo, entrambe di nazionalità svizzera. Medicati immediatamente sul posto le loro condizioni non erano fortunatamente gravi, nonostante il violento impatto: per la coppia di naviganti soprattutto un grande spavento. Ancora da chiarire le cause dell'avaria del motoscafo, andato distrutto nell'incidente.