Capriolo attraversa la strada e causa un incidente: due persone ferite Due automobilisti sono rimasti feriti in un incidente causato da un capriolo che ha tentato di attraversare una strada provinciale a Garlasco, in provincia di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

Un capriolo ha attraversato la strada e causato un incidente: è quanto successo nella giornata di ieri, sabato 7 gennaio 2023, a Garlasco, comune in provincia di Pavia. Due persone sono rimaste ferite e per fortuna non gravemente. Solo alcuni giorni fa, un altro animale aveva causato un incidente provocando però la morte di una donna.

L'episodio si è verificato sulla strada provinciale 206 tra i territori di Bozzola e San Biagio. Erano circa le 20 quando il capriolo è arrivato sulla carreggiata. Un'auto ha cercato di evitarlo e nel farlo è finita contro un altro veicolo che stava sopraggiungendo proprio in quello stesso momento. Gli stessi conducenti hanno poi dato l'allarme e chiamato i soccorsi.

I due automobilisti sono stati portati in ospedale

I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'ambulanza e hanno traferito in codice verde e all'ospedale di Vigevano i due automobilisti che fortunatamente non versavano in gravi condizioni. La conducente della prima auto, una donna di 32 anni della quale non sono state diffuse le generalità, ha raccontato ai carabinieri della stazione di Garlasco quanto accaduto.

Leggi anche Attraversa la strada con la figlia e viene investita da una limousine: la donna muore due giorni dopo

A loro ha detto di aver fatto una manovra azzardata e di aver tamponato l'altro mezzo – guidato da un uomo di 71 anni – proprio per non investire il capriolo.

Oltre ai militari, sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Sulla base di quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", l'animale dovrebbe essersi salvato, non dovrebbe aver riportato alcun tipo di ferita e sarebbe tornato subito nelle campagne. Nessuno lo avrebbe infatti più avvistato