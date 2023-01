Due ladri fuggono sui tetti ma uno resta ferito: trasportato in codice rosso in ospedale Alle 19 di oggi martedì 3 gennaio in via Borsieri a Como due ladri hanno tentato di fuggire sui tetti dopo aver tentato un colpo: uno dei due malviventi è rimasto ferito in modo grave.

A cura di Giorgia Venturini

Una fuga sui tetti finita in tragedia per due ladri di Como. Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, i due malviventi dopo aver tentato un colpo hanno cercato la fuga sui tetti: tutto è accaduto alle 19 di oggi martedì 3 gennaio in via Borsieri. A un certo però uno dei due ladri è rimasto ferito in modo grave.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con l'autoscala e i sanitari del 118: come riporta Qui Como, il ferito una volta recuperato è stato trasportato in gravissime condizioni in codice rosso all'ospedale. Sul luogo della tragedia anche i carabinieri che ora indagano sull'accaduto.

Ladro precipita da una finestra a Milano

Un episodio simile è accaduto lo scorso 21 dicembre: un uomo di 35 anni è precipitato dalla facciata di un condominio della periferia Nord di Milano. Il 35enne si era arrampicato per compiere un furto in un'abitazione in via Santa Monica al civico 1, nel quartiere Ca' Granda. L'uomo però è precipitato da una decina di metri e si è procurato diversi traumi e ferite. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissimo. Lo stesso era accaduto a un ladro che voleva svaligiare una villetta di Pozzuolo Martesana lo scorso anno. Qui era stato sorpreso dall’improvviso ritorno dei proprietari e ha cercato di fuggire, precipitando dal tetto dell’abitazione. A soccorrerlo erano stati proprio i proprietari di casa.