Ladro precipita nel vuoto durante un colpo in appartamento: è gravissimo È caduto nel vuoto durante un furto in un condominio nella periferia Nord di Milano. Un 35enne, cittadino straniero, adesso lotta tra la vita e la morte.

Immagine di repertorio

Un volo nel vuoto a una decina di metri d'altezza. Una caduta che difficilmente potrà lasciare scampo al 35enne che si stava arrampicando sulla facciata di un condominio della periferia milanese, zona Nord della città: gravissime le ferite e i traumi riportati a terra. L'uomo è stato immediatamente soccorso da ambulanza e auto medica. Il personale sanitario ha prima stabilizzato il ferito sul posto e poi lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Niguarda: adesso lotta tra la vita e la morte.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, cittadino straniero 35enne, stava per mettere a segno un colpo dentro una casa del quartiere Ca' Granda (Prato Centenaro) in via Santa Monica 1, angolo viale Fulvio Testi. È in quel momento che qualcosa è andato storto, e l'uomo è precipitato nel vuoto. Ancora da delineare la dinamica: la vicenda è ora seguita dalla polizia di Stato, incaricata di fare i rilievi sul posto.

Il ladro caduto dal tetto

Del resto, non è la prima volta che accade un fatto del genere. Un ladro che voleva svaligiare una villetta di Pozzuolo Martesana, a inizio anno, era stato sorpreso dall’improvviso ritorno dei proprietari e ha cercato di fuggire, precipitando dal tetto dell’abitazione. A soccorrerlo erano stati proprio i proprietari di casa.