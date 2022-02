Cade dal tetto della casa che vuole derubare: i proprietari assistono il ladro e chiamano l’ambulanza Un ladro che voleva svaligiare una villetta di Pozzuolo Martesana è stato sorpreso dall’improvviso ritorno dei proprietari e ha cercato di fuggire, precipitando dal tetto dell’abitazione. A soccorrerlo sono stati proprio i proprietari di casa: l’uomo non è in pericolo di vita.

Voleva derubarli, approfittando della loro assenza. E invece alla fine dovrà ringraziarli, perché grazie al loro aiuto è stato soccorso e probabilmente avrà salva la vita. Parliamo di un ladro 39enne che la scorsa sera voleva svaligiare una villetta in via Lamarmora a Pozzuolo Martesana, comune in provincia di Milano. L'uomo pensava che i proprietari fossero fuori a cena e si è quindi intrufolato nell'abitazione dopo aver spaccato una persiana. I suoi piani sono però saltati quando i proprietari di casa sono tornati anzitempo dalla loro uscita. Trovandoseli improvvisamente di fronte, il ladro ha cercato di fuggire uscendo sul balcone e appendendosi alla grondaia, forse nel tentativo di salire sul tetto e far perdere le proprie tracce. La grondaia non ha però retto il suo peso e ha ceduto, facendo precipitare l'uomo per diversi metri.

Esclusa la colluttazione: il ladro non è in pericolo di vita

A quel punto sono stati proprio i proprietari ad assistere il ladro e a chiamare subito i soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza, oltre ai carabinieri. Questi ultimi, dopo aver accertato i fatti, hanno denunciato il ladro per tentato furto. Nel frattempo l'uomo si trova ricoverato in condizioni serie in ospedale: non è fortunatamente in pericolo di vita, nonostante i gravi traumi riportati nella caduta. Un testimone oculare, stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", avrebbe raccontato l'accaduto ai carabinieri escludendo che tra il ladro e i proprietari di casa ci sia stata una colluttazione. La caduta è stata del tutto accidentale: e il ladro, come scritto, dovrà ringraziare coloro che voleva derubare per la prontezza con la quale hanno chiamato i soccorsi.