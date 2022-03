Ruba un’auto ma ci trova dentro una pistola e un mitra: ladro si spaventa e fa denunciare il proprietario Ha rubato l’auto di un imprenditore di Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, ma ci ha trovato dentro un arsenale. Alla fine sia il ladro sia l’imprenditore sono stati denunciati dai carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Ha rubato un'auto, un suv, ma non immaginava di trovarvi all'interno una pistola e un mitra, con le relative munizioni. La scoperta ha spaventato un uomo di 52 anni, che dapprima ha contattato il proprietario per riconsegnargli le armi e poi, davanti ai carabinieri, ha ammesso tutte le sue responsabilità facendo denunciare anche il proprietario della vettura.

La vicenda è accaduta a Villasanta (Monza e Brianza)

È una vicenda contorta quella accaduta a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza. Il furto risale allo scorso mese: il ladro, un 52enne del Milanese, ha rubato la Range rover di un imprenditore di Villasanta. La vittima del furto si era rivolta ai carabinieri denunciando che, nell'auto, c'erano anche due pistole e le relative munizioni, regolarmente detenute. Non ha però riferito che il ladro, spaventatosi per le armi, lo aveva contattato concordando un luogo per la riconsegna della pistola e del mitra, che l'imprenditore aveva poi provveduto a portare in un'altra sua abitazione, sempre a Villasanta.

I nodi sono venuti al pettine quando i carabinieri sono riusciti a risalire al ladro. L'uomo, alla presenza del suo legale, ha ammesso sia di aver rubato l'auto, poi fatta ritrovare, sia di aver contattato l'imprenditore e di avergli già riconsegnato le armi trovate all'interno del suv. L'imprenditore, convocato in caserma, in un primo momento ha negato: poi però ha ammesso tutto, giustificandosi dicendo che non aveva avvisato le forze dell'ordine in merito alla riconsegna delle armi per timore di possibili ritorsioni. Nella sua seconda abitazione i carabinieri hanno trovato sia le armi rubate e poi riconsegnate, sia altre armi regolarmente detenute dall'imprenditore: sono tutte state ritirate in via cautelare dai carabinieri, mentre sia l'uomo sia il ladro sono stati denunciati a piede libero.