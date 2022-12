Cavallo scappa dal maneggio e distrugge un’auto: ferite due donne e una bimba di 3 anni Un cavallo è scappato da un maneggio in provincia di Como e ha colpito un’auto: due donne e una bimba di tre anni sono rimaste ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, in provincia di Como: un cavallo sarebbe scappato da un maneggio di Colverde e avrebbe colpito un'auto sulla strada provinciale 17. Due donne e una bambina di appena tre anni sono rimaste ferite e sono state trasferite in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine.

In base alle notizie pervenute fino a questo momento, l'incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 18 di oggi pomeriggio. L'animale sarebbe arrivato in mezzo alla strada e precisamente nel tratto di Parè. Avrebbe quindi colpito l'automobile nella parte anteriore e in questo modo l'avrebbe distrutta. Il cavallo è poi scappato via ed è stato ritrovato poco dopo.

Le due donne e la bimba sono state trasferite in ospedale

Sono stati avvertiti i soccorsi. La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto: gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure alle tre ferite, che erano ancora sotto choc, e poi hanno deciso di trasferirle in ospedale al Sant'Anna di Como. Le tre persone, di cui non si conoscono le generalità, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Oltre agli operatori sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'intera area e rimosso il veicolo. Gli stessi si sono attivati per rintracciare il cavallo: l'animale è stato trovato e recuperato. Non è chiaro se abbia riportato ferite e soprattutto come abbia fatto a scappare dal maneggio. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.