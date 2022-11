Ladro entra in casa armato di piede di porco, 30enne cerca di fermarlo e viene colpito alla testa: ricoverato Un uomo di trent’anni è stato colpito con un piede di porco da un ladro trovato nella sua abitazione di Ghedi (Brescia): la vittima ha provato a bloccarlo, ma invano. Adesso è ricoverata mentre il ladro è ricercato.

Stava dormendo tranquillo nel suo letto quando a un certo punto ha sentito alcuni rumori. Una volta capito da dove provenivano, si è diretto verso quella direzione. Una manciata di minuti e si è trovato faccia a faccia con un ladro che era entrato nella sua abitazione di Ghedi, comune in provincia di Brescia. Il malvivente avrebbe provato, stando a quanto raccontato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", a scappare.

L'inseguimento tra i campi

Il proprietario, un uomo di trent'anni, non si è perso d'animo e ha tentato a bloccarlo. Lo ha addirittura inseguito per i campi del paese. Non riuscendo a sfuggirgli, il ladro avrebbe impugnato il piede di porco – utilizzato per entrare nell'appartamento – e lo avrebbe colpito alla testa. La vittima sarebbe caduta, ma il ladro sarebbe tornato indietro e lo avrebbe colpito nuovamente.

"Ti ammazzo", gli avrebbe anche detto. L'uomo è riuscito ad alzarsi e tornare in casa. Da lì, ha chiamato i carabinieri e poi è salito in auto e si è diretto verso il pronto soccorso dell'ospedale di Manerbio. I militari della compagnia di Verolanuova hanno raccolto la sua testimonianza e svolto i rilievi attorno alla sua abitazione.

Il ladro non ha lasciato alcuna traccia

Il ladro, che però non ha portato via nulla da casa, non ha lasciato alcuna traccia: difficile quindi per i militari riuscire a risalire alla sua identità. Il trentenne ha riportato alcune ferite al volto e al capo: i medici del pronto soccorso gli hanno dato qualche punto di sutura. Inoltre è stato ritenuto opportuno ricoverarlo in reparto. Dovrebbe però uscire tra qualche giorno, una volta conclusi tutti gli accertamenti medici necessari.