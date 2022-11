Rapinano e picchiano selvaggiamente una coppia di anziani: si cercano i ladri Una coppia di anziani è stata picchiata e derubata da due ladri: è successo Secugnago, in provincia di Lodi. I malviventi sono scappati con alcune decine di migliaia di euro.

Una coppia di anziani è stata picchiata selvaggiamente in casa loro. L'episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 7 novembre 2022, a Secugnago, comune in provincia di Lodi. Entrambi sono stati trasferiti in codice verde all'ospedale Maggiore: fortunatamente non versano in gravi condizioni, ma lo choc per loro è stato enorme. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dei due malviventi.

I due ladri sarebbero arrivati intorno alle 8.30 in vicolo Cavour, una traversa di via Mazzini. Dopo aver parcheggiato il loro furgone bianco hanno fatto irruzione in casa delle vittime approfittando del momento in cui la donna aveva aperto la porta per far uscire il cane in giardino. Sono stati aggrediti, legati e picchiati. Il marito, che soffre di alcuni problemi di salute, è stato colpito al volto e al torace mentre alla moglie è stato fratturato il dito di una mano.

Hanno rubato alcune decine di migliaia di euro

I criminali li avrebbero malmenati con l'unico obiettivo di sapere dove fossero i soldi: alla fine la coppia ha rivelato il posto dove li nascondevano. Dopo aver prelevato il bottino, si tratterebbe di alcune decine di migliaia di euro, sono scappati in tutta fretta. La donna ha poi chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando della compagnia di Codogno che, oltre a svolgere i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, hanno cercato i due su tutto il territorio.

Nel frattempo la coppia è stata medicata dai medici e paramedici del 118 che li hanno poi portati in ospedale per svolgere tutti gli accertamenti del caso.