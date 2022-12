La termocoperta va a fuoco: paura per una mamma e il suo bimbo A Chiari (Brescia), una termocoperta è andata a fuoco in una casa abitata da una mamma e il suo figlioletto. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere il rogo.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati minuti di paura per una mamma e il suo bambino a Chiari, comune in provincia di Brescia. Alle prime ore di oggi, venerdì 30 dicembre 2022, è esploso un piccolo incendio in un appartamento abitato dalla donna e il figlioletto. Stando a quanto riportato dai giornali locali, è andata a fuoco una termocoperta. Per fortuna la mamma se ne è accorta appena in tempo e ha chiamato immediatamente i vigili del fuoco.

L'intervento dei pompieri

Una volta capito cosa era accaduto, i pompieri hanno spiegato alla donna come comportarsi: le hanno detto di allontanarsi dalla camera e di chiudere la porta così da evitare che le fiamme colpissero altre stanze della casa. Non appena sono arrivati nell'appartamento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'abitazione e in particolare modo la stanza in cui era esploso il rogo. Dopo qualche minuto sono riusciti a spegnere le fiamme.

Si indaga sulle cause dell'incendio

Per fortuna, il rogo ha interessato solo quella camera: i danni sono stati infatti minimi. La stanza da letto è l'unica infatti che attualmente è inagibile mentre il resto della casa può essere tranquillamente utilizzato. Durante le operazioni di soccorso, sono stati messi al sicuro mamma e figlio. Entrambi, fortunatamente, non hanno riportato ferite e non è stato necessario un loro trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco sono a lavoro per capire cosa possa aver innescato le fiamme: si cercherà di capire se si sia trattato di un malfunzionamento della coperta o di un evento esterno. Solo nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.