L’auto va a fuoco, conducente avvolto dalle fiamme: è gravissimo A Barni (Como) un’auto è andata a fuoco e un uomo è rimasto gravemente ustionato.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È in gravissime condizioni l'uomo che, nella giornata di oggi, lunedì 23 gennaio, è rimasto avvolto dalle fiamme a Barni, comune di appena 561 abitanti della provincia di Como. L'incendio, stando a quanto riportato dal quotidiano La Provincia di Como, sarebbe partito dalla sua auto. I rilievi sono stati affidati dai vigili del fuoco e dai carabinieri che ricostruiranno la dinamica della vicenda.

L'auto avrebbe preso fuoco

Il rogo sarebbe esploso poco prima delle 14 e sarebbe avvenuto vicino alla Madonnina. L'auto avrebbe preso fuoco e il conducente è rimasto avvolto nelle fiamme: non è infatti riuscito a scendere e chiedere aiuto. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta che la sala operativa ha ricevuto la segnalazione, ha inviato immediatamente i medici e i paramedici del 118.

Il 46enne è ricoverato in gravissime condizioni

Gli operatori sanitari sono arrivati con un'ambulanza della Croce Rossa, partita da Asso, e con un elicottero decollato da Como. Dopo aver fornito le prime cure sul posto e averlo stabilizzato, il 46enne – di cui al momento non sono state diffuse le generalità – è stato portato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: è in gravi condizioni, non è chiaro se sia in pericolo di vita. Di certo ha riportato ustioni su tutto il corpo.

Leggi anche Un camion di raccolta rifiuti finisce in bilico su un ponte: ferito il conducente

I vigili del fuoco hanno domato le fiamme: non risulterebbero coinvolte altre auto. Con loro, c'erano anche i carabinieri. Adesso si lavorerà per ricostruire la dinamica e soprattutto capire cosa possa aver causato l'esplosione del rogo: se si sia trattato di un malfunzionamento o di altro.