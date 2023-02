Autobus avvolto dalle fiamme a Desenzano del Garda: si indaga sulle cause È stato trovato un autobus completamente avvolto dalle fiamme a Desenzano del Garda: si indaga sulle cause.

A cura di Ilaria Quattrone

Una colonna di fumo nero visibile per chilometri, fiamme altissime e un autobus completamente distrutto: è la sintesi di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 14 febbraio, a Desenzano del Garda, comune che si trova nel territorio della provincia di Brescia. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia sono a lavoro in via Motta per spegnere l'incendio: le immagini, circolate sui social network, sono sorprendenti. Le fiamme hanno divorato l'autobus di linea in pochissimi minuti, distruggendolo. Non è chiaro cosa possa aver provocato il rogo. Una volta spento, i vigili del fuoco effettueranno tutti i rilievi del caso per scoprire le cause.

I rilievi affidati agli agenti della polizia locale

Oltre ai pompieri, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Le due pattuglie hanno chiuso la strada in entrambe le direzioni per consentire tutte le operazioni di messa in sicurezza. Non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli. Ovviamente, le transenne non hanno bloccato i cittadini curiosi che hanno ripreso l'incendio.

Alcuni utenti sui gruppi Facebook che riuniscono i cittadini di Desenzano, ha scritto di aver sentito un botto dopo aver visto la coltre di fumo. E ipotizza che magari si tratti del serbatoio: adesso, in strada, è rimasto solo "lo scheletro" di quel mezzo. Non è nemmeno chiaro se l'autobus fosse parcheggiato lì per chissà quale motivo o se il conducente, che si è accorto che qualcosa non andava, è sceso prima che esplodesse l'incendio.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.