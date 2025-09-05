La scaletta del concerto di Tananai all’Ippodromo Snai San Siro: l’ordine delle canzoni a Milano

Questa sera, venerdì 5 settembre, andrà in scena all'Ippodromo Snai San Siro la penultima data del Calmocobra – Estate 2025, il tour di Tananai. Il cantante, uscito con l'album lo scorso ottobre, ha girato tanti palchi italiani (il tour è iniziato al festival di Rock in Roma per poi toccare Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla, Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Il tour si chiuderà a settembre con le ultime due date: oggi nella sua città, Milano, e poi il 13 settembre nell'evocativa location della reggia di Caserta. Sul palco alternerà le sue canzoni più famose, da Abissale a Baby Goddamn, ai brani del suo disco più recente, Colmocobra. Non mancheranno le sue hit sanremesi: Sesso Occasionale, arrivata ultima al Festival del 2022, e Tango, la canzone che più di tutte lo ha lanciato al grande pubblico. Per i fan dell'ultimo minuto, sono ancora disponibili dei biglietti su Ticketone sia nel pit che nella platea.

La scaletta del concerto di Milano

Il live comincerà alle ore 21. Non ci sono notizie di ospiti, in linea con le scelte stilistiche delle altre date, oppure di opening acts. Di seguito la scaletta: