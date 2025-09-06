milano
La scaletta del concerto di Lucio Corsi all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano: l’ordine delle canzoni

Domani sera, domenica 7 settembre 2025, si svolgerà il concerto all’Ippodromo Snai di San Siro a Milano di Lucio Corsi: ecco il possibile ordine delle canzoni.
A cura di Ilaria Quattrone
Si concluderà domani, domenica 7 settembre, il tour estivo del cantante toscano Lucio Corsi. L'ultima tappa è a Milano e precisamente all'Ippodromo Snai di San Siro. L'evento inizierà alle ore 21 e porterà a termine il progetto che il secondo classificato di Sanremo ha portato in tutta Italia. Dopo infatti la partecipazione al Festival della canzone italiana e all'Eurovision, Corsi ha fatto vivere ai suoi fan uno spettacolo di puro cantautorato e poesia.

Chi lo apprezza e lo segue da anni, potrà quindi cantare e ascoltare tutti i suoi più importanti successi. Canzoni che, al di là della celebre Volevo essere un duro, hanno riempito il cuore di chi lo ascolta ormai da diverso tempo.

L'ordine delle canzoni

Ed ecco che quindi il tour estivo del cantante si chiude proprio a Milano. In quelle che ormai sembrano serate dal sapore autunnale, gli appassionati potranno ascoltare le canzoni del cantautore toscano. Ma quale sarà la scaletta prevista per domani sera? Vi riportiamo quella che è stata prevista per le altre date del tour. Una premessa è però necessaria: la scaletta potrebbe, infatti, subire alcune variazioni. Ecco quale potrebbe essere l'ordine delle canzoni.

  • Freccia Bianca
  • La bocca della verità
  • Danza classica
  • Amico vola via
  • Radio Mayday
  • Trieste
  • Sigarette
  • La gente bassa(Randy Newman cover)
  • Il Re del rave
  • Orme
  • La ragazza trasparente(Solo)
  • La lepre(Solo)
  • Senza titolo(Solo)
  • Testo senza musica sui parchi
  • Volevo essere un duro
  • Situazione complicata
  • Francis Delacroix
  • Magia nera
  • Nel cuore della notte
  • Cosa faremo da grandi?T
  • u sei il mattinoQuesta vita
  • Let There Be Rock
  • Altalena
  • Boy
  • Astronave giradisco
milano
