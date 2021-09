La Lega svuota Forza Italia: ecco chi potrebbe cambiare partito in consiglio regionale A Palazzo Pirelli si fanno sempre più insistenti le voci di una fuga dei consiglieri di Forza Italia. L’approdo sembrerebbe essere la Lega e alcuni di questi cambi di casacca potrebbero essere annunciati già nella conferenza stampa di domani a Milano con Matteo Salvini e il coordinatore lombardo del partito Fabrizio Cecchetti.

A cura di Simona Buscaglia

Tra i corridoi di Palazzo Pirelli si fanno sempre più insistenti i rumors di un possibile passaggio da parte di alcuni consiglieri regionali di Forza Italia alla Lega. Alcuni di questi annunci potrebbero essere fatti già domani mattina, durante la conferenza stampa, convocata a Milano, dove saranno presenti il leader della Lega Matteo Salvini e il coordinatore lombardo del Carroccio Fabrizio Cecchetti. Oggi il partito di Forza Italia conta undici consiglieri regionali al Pirellone, tra cui anche l’ex assessore al Welfare, Giulio Gallera. Di Forza Italia è anche il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi e sarebbe proprio lui uno dei nomi che potrebbero passare al partito di Matteo Salvini. Ancora da capire i tempi: c'è chi dice che si attenderebbe la fine delle elezioni amministrative per questo approdo. Tra i consiglieri che effettuerebbero prima il passaggio alla Lega figurerebbe invece Mauro Piazza. Voci anche su un possibile passaggio al Carroccio della consigliera, attualmente al Gruppo Misto, Viviana Beccalossi.

Non solo Forza Italia: possibili nuovi ingressi anche a Fratelli d'Italia

Ad accogliere chi sembra voler abbandonare il partito di Silvio Berlusconi non ci sarebbe solo la Lega ma anche Fratelli d'Italia. Anche questo partito potrebbe diventare più numeroso. I possibili cambi di casacca riguarderebbero non solo esponenti già della maggioranza in consiglio regionale ma anche un nome del Movimento Cinque Stelle. La leader Giorgia Meloni sarà a Milano nel fine settimana e, sempre secondo le voci, potrebbe già essere l’occasione dell’annuncio di una nuova entrata al Pirellone tra i banchi di Fd'I.