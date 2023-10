La direttrice dell’Ingv spiega perché potrebbero esserci altre scosse di terremoto a Bergamo Poco dopo le 9 la provincia di Bergamo è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3.0. Lucia Luzi, direttrice della sezione di Milano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, spiega a Fanpage.it di cosa si tratta.

Lucia Luzi Direttrice della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

A cura di Giorgia Venturini

In provincia di Bergamo nella mattinata di oggi 4 ottobre si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a Comun Nuovo e con profondità di 8 chilometri. Le scosse sono state avvertite anche a Caravaggio, Cavernago, Treviglio, Bergamo, Montello, Brignano Gera d'Adda e Palosco. Ma perché questa scossa in Lombardia? Lo ha spiegato a Fanpage.it Lucia Luzi, direttrice della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Dottoressa, si è trattato di una scossa di cui dobbiamo preoccuparci?

Una scossa di magnitudo 3 è sempre possibile, anche in Lombardia. Sono scosse che ci ricordano che l'Italia è un Paese interessato da sismicità dovuta alla collisione tra la placca africana a quella europea. Una magnitudo 3 è quasi fisiologica quindi in tutta Italia. Ovviamente le zone della Lombardia non sono interessate da sismicità elevata: le zone delle Alpi non hanno mai avuto terremoti forti superiori a 5 di magnitudo.

Dobbiamo attenderci altre scosse di assestamento dopo questa di stamattina?

Sicuramente quando c'è un terremoto con magnitudo più elevato solitamente ci sono altre scosse di assestamento. In questo caso un magnitudo 3 vediamo cosa succede nelle prossime ore. Ci potrebbe essere una piccola sequenza ma di magnitudo inferiore, ma non è detto.

Qual è la zona della Lombardia con più alto rischio di terremoto?

La zona della Lombardia con sismicità moderata è quella del lago di Garda, interessata da un terremoto nel 2004. Anche l'Oltre Po Pavese risente dei terremoti con epicentro sull'Appenino. Nel 2012 invece il territorio del Mantovano ha risentito delle violente scosse in Emilia Romagna. La sorgente però non era in Lombardia. Le zone più a rischio riassumendo sono quelle a Sud della regione vicino alla Pianura Padana e quelle del Garda dove abbiamo installato da poco un punto di monitoraggio per studiare la microsismicità della zona.

A quando risale il precedente terremoto in Lombardia?

Nel 2021 c'è stata una scossa di magnitudo 3.9 tra Bergamo a Milano, con epicentro a Dalmine. L'anno prima un'altra scossa a Milano con magnitudo 3.8.