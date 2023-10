Altra scossa di terremoto nella Bergamasca con epicentro a Urgnano: magnitudo 2.2 I sismografi hanno registrato una nuova scossa di terremoto nella Bergamasca, con epicentro a Urgnano.

Un altro terremoto in provincia di Bergamo. Stavolta la scossa, di magnitudo 2.2, ha avuto epicentro a Urgnano: l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'ha rilevata alle 00.39 di giovedì 12 ottobre, a una profondità di circa 4 chilometri. Un episodio di lieve entità, percepito da poche persone.

Una settimana fa, il 4 ottobre, si era verificata un'altra scossa nella Bassa Bergamasca, con epicentro a Comun Nuovo. In quel caso la magnitudo era stata di 3.0 e in molti avevano sentito la scossa: in quel caso, nel Comune di Caravaggio, erano addirittura state evacuate le scuole del paese. Nessun danno, fortunatamente, si è registrato nella zona di Treviglio e Cologno al Serio.

Ma perché queste scosse in Lombardia? "Sono scosse che ci ricordano che l'Italia è un Paese interessato da sismicità dovuta alla collisione tra la placca africana a quella europea", ha rassicurato Lucia Luzi, direttrice della sezione di Milano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Fanpage.it. "quando c'è un terremoto con magnitudo più elevato, poi solitamente ci sono altre scosse di assestamento". Tra le scosse più recenti avvenute nella Bergamasca quella con più alta magnitudo è stata 3,9, con epicentro a 1 chilometro di profondità a Dalmine, ed è stata registrata il 18 dicembre 2021. "In generale, le zone più a rischio nella Regione sono quelle a Sud della regione vicino alla Pianura Padana e quelle del Garda".