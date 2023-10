Terremoto oggi a Bergamo, scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Comun Nuovo: avvertita dai cittadini Registrata alle 9.07 di oggi, mercoledì 4 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in provincia di Bergamo con epicentro a Comun Nuovo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

È stato registrato un terremoto a Bergamo. Alle ore 9.07 di stamattina mercoledì 4 ottobre, è stata avvertita una scossa di magnitudo 3.0 con epicentro a Comun Nuovo, che si trova nella bassa bergamasca. Il sisma è avvenuto a una profondità di 8 chilometri, come confermato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La scossa è stata avvertita anche a Caravaggio, Cavernago, Treviglio, Bergamo, Montello, Brignano Gera d'Adda e Palosco.

L’epicentro del terremoto a Bergamo (Fonte: Ingv)

"Una scossa di magnitudo 3 è sempre possibile anche in Lombardia. Sono scosse che ci ricordano che l'Italia è un paese interessato da sismicità dovuto alla collisione tra la placca africana a quella europea", spiega a Fanpage.it Lucia Luzi Direttrice della sezione di Milano dell'Ingv.

"Una magnitudo 3 è quasi fisiologico in tutta Italia. Ovviamente le zone della Lombardia non sono interessate da sismicità elevata: la parte della Alpi non ha mai avuto terremoti forti superiori a 5 di magnitudo. La zona della Lombardia con sismicità moderata è quella del lago di Garda, interessata da un terremoto nel 2004", precisa l'esperta.

Diversi i cittadini che sui social hanno confermato di aver sentito il terremoto: "Vivo vicino a Caravaggio e mi è vibrata la scrivania", scrive una donna sulla pagina Facebook "Sei di Bergamo se". "Treviglio, un botto sussultorio", scrive un'altra utente. "A Calvenzano, si è sentito un forte botto, tremato i muri di casa…. Il cane abbaiava senza sosta…. Tutto durato in attimo…", aggiunge un'altra donna.

È stato avvertito anche da alcuni studenti: "A Caravaggio gli alunni del liceo scientifico – scrive un'altra utente su Facebook – si sono messi tutti sotto i banchi perché l'hanno sentito forte".

Articolo in aggiornamento