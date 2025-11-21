La denuncia di una 43enne di Lodi: “Violentata da un conoscente dopo una serata insieme”, indaga la polizia

La polizia di Stato di Lodi ha avviato le indagini su un presunto caso di violenza sessuale. Una 43enne ha denunciato di essere stata abusata da un conoscente dopo una serata trascorsa insieme a casa di lui.

Una 43enne ha denunciato di aver subito violenza sessuale da un suo conoscente a inizio mese. La donna lo ha raccontato agli agenti della Questura di Lodi lo scorso martedì 18 novembre, dopo aver chiamato il 112. La presunta vittima avrebbe spiegato di aver trascorso una serata insieme a una persona che conosce bene e, dopo alcune ore trascorse bevendo alcolici, questo avrebbe abusato di lei. La polizia di Stato ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto responsabile.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano locale Il Cittadino di Lodi. Lo scorso martedì, nel tardo pomeriggio, è arrivata una richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze da un'abitazione poco fuori dal centro di Lodi. Sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza e una Volante della polizia di Stato. Una volta raggiunto il posto, però, i soccorritori avrebbero trovato una donna che non mostrava segni di una violenza appena consumata. La 43enne, infatti, ha spiegato di essere stata abusata a inizio mese, quindi ormai più di due settimane fa.

Accompagnata negli uffici della Questura lodigiana, la donna ha raccontato di una serata trascorsa nell'abitazione di un uomo che conosceva bene. Dopo aver bevuto, questo l'avrebbe violentata. Una volta raccolta la denuncia della 43enne, gli investigatori hanno effettuato i primi accertamenti del caso e, ora, dato il via alle indagini. Come prima cosa si dovrà verificare il racconto della presunta vittima, ricostruire quanto sarebbe accaduto quella sera di inizio novembre e, in caso, rintracciare il responsabile della violenza. Per il momento, sul caso vige il massimo riserbo.