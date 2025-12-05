Violentata fuori da una discoteca di Milano, la 24enne ribadisce alla pm: “Non c’era consenso da parte mia”

Una 24enne ha denunciato di essere stata violentata da un 22enne la notte del 30 novembre a Milano. La ragazza ha ribadito alla pm Menegazzo che il rapporto si sarebbe consumato senza il suo consenso.

È stata ascoltata oggi, venerdì 5 dicembre, dalla pm Alessia Menegazzo la ragazza di 24 anni che ha denunciato di essere stata violentata nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre nel centro di Milano. La giovane ha ribadito che, dopo le prime effusioni, quel ragazzo di due anni in meno conosciuto in discoteca sarebbe "andato oltre" senza il suo consenso. Il 22enne, indagato a piede libero per violenza sessuale, ha parlato invece di rapporto consenziente.

L'episodio si è verificato intorno alle 3 del 30 novembre in via Crocifisso, nel pieno centro di Milano. La 24enne quella sera era andata insieme ad alcuni amici in una nota discoteca in via Molino delle Armi, dove ha poi conosciuto il 22enne, studente fuorisede incensurato. I due si erano poi appartati in un parcheggio vicino, all'angolo con via della Colma, nell'auto del ragazzo.

Stando a quanto riportato nella denuncia della 24enne e poi ribadito da lei stessa davanti alla pm Menegazzo, titolare dell'inchiesta, dopo le prime effusioni, il 22enne sarebbe "andato oltre" senza il suo consenso. Dopodiché, l'avrebbe lasciata in strada. La giovane era riuscita, poi, a tornare dagli amici nel locale e ad avvertire le forze dell'ordine.

Il 22enne era stato bloccato dagli addetti alla sicurezza della discoteca, dove pure lui era tornato, in attesa dei carabinieri del nucleo Radiomobile. Il giovane si è difeso sostenendo che il rapporto avuto con la 24enne sarebbe stato consenziente. All'interno della sua auto è stata trovata una macchia di sangue che ora è oggetto di analisi da parte della Scientifica, mentre la presunta vittima di violenza è stata sottoposta a una visita specialistica alla Clinica Mangiagalli.