La classifica dei supermercati più economici a Milano: chi ha i prezzi più bassi secondo Altroconsumo I supermercati più convenienti a Milano? I punti vendita Esselunga di via Mac Mahon e via Losanna. Facendo la spesa qui, secondo la rivista dei consumatori, si potrebbero risparmiare fino a mille euro all’anno.

Corre l'inflazione (mai così alta dal 1985, secondo le ultime stime dell'Istat) e il caro energia pesa parecchio sulle tasche dei milanesi. Parole d'ordine, insomma, è risparmio. In aiuto arriva l'inchiesta annuale di Altroconsumo, che ogni anno indica i supermercati più convenienti in Italia e a Milano.

Qui a farla da padrone, sul versante della convenienza, per la rivista dei consumatori è l'Esselunga: su tutti, i punti vendita più economici sono quelli di via Mac Mahon e quello di via Losanna. Facendo la spesa qui si potrebbero infatti risparmiare fino a 1.024 euro all'anno.

La classifica di Altroconsumo: i supermercati dove si spende meno

Ecco la classifica integrale dei supermercati più convenienti di Milano.

Leggi anche Milano è la città più cara per i fuorisede: per una stanza singola oltre 600 euro di affitto