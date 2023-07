La 500 d’epoca degli sposi prende fuoco mentre vanno a festeggiare le nozze: salvi Una coppia di sposi di San Colombano al Lambro (Milano) si è ritrovata a vivere una disavventura: la loro automobile, una Fiat 500 gialla, ha preso fuoco mentre erano diretti verso il luogo scelto per festeggiare le Nozze.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni giorni fa, precisamente sabato 29 luglio, una coppia di sposi è stata protagonista di un grave episodio che si sarebbe potuto trasformare in una tragedia. A San Colombano al Lambro, comune che si trova in provincia di Milano, due novelli sposi si trovavano a bordo di una Fiat 500 d'epoca gialla. A un certo punto, l'automobile – per motivi ancora da chiarire – avrebbe preso fuoco. Fortunatamente la coppia è in buone condizioni di salute.

La coppia di sposi è riuscita subito a mettersi in salvo

Dopo la cerimonia in chiesa e il saluto di parenti e amici, gli sposi erano pronti per andare verso il luogo in cui avrebbero festeggiato il loro sì. A un certo punto però qualcosa è andata storta: la coppia si è accorta del fumo che stava fuoriuscendo dall'automobile e lo sposo si è accostato in via Valsasino. I due sono scesi subito dal mezzo che, dopo qualche minuto, è stato avvolto dalle fiamme.

L'automobile non poteva più essere utilizzata

Sono stati chiamati i vigili del fuoco del comando di Lodi. I pompieri sono arrivati sulla via e hanno spento subito il rogo. La coppia, per fortuna, non ha riportato ferite. Era ovviamente in stato di choc per quanto è accaduto. Non è stato invece possibile far nulla per l'automobile che è rimasta annerita dalla fiamme e dalla schiuma degli estintori.

Per il momento non è chiaro cosa possa aver provocato il rogo: se si sia trattato di un malfunzionamento o altro. A ogni modo, gli sposi hanno dovuto chiedere un passaggio ai propri invitati per poter così raggiungere il luogo scelto per festeggiare le nozze.