La 18enne violentata a Como: “Gli ho detto più volte di fermarsi, ma non lo ha fatto e ha abusato di me” “Gli ho ripetuto più volte che non volevo, ma non si è fermato e ha abusato di me”: è questo quanto avrebbe raccontato la ragazza di 18 anni, turista austriaca, che è stata violentata a Como da un uomo che lavora in un locale di piazza De Gasperi.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

"Gli ho ripetuto più volte che non volevo, ma non si è fermato e ha abusato di me": è questo quanto avrebbe raccontato la ragazza di 18 anni, turista austriaca, che è stata violentata a Como e precisamente nella zona dei locali in piazza De Gasperi nella notte tra domenica e lunedì. La Procura ha aperto un fascicolo per il reato di violenza sessuale e ha iscritto un uomo nel registro degli indagati.

La dinamica

La ragazza era uscita con un'amica. Le due avevano deciso di trascorrere la serata in un locale di piazza De Gasperi. Hanno conosciuto due uomini che lavoravano proprio in un bar/ristorante della zona. Dopo aver passato alcune ore insieme e dopo l'orario di chiusura, i quattro si sarebbero allontanati dal centro. Le due amiche, a un certo punto, si sarebbero separate: la vittima e l'indagato avrebbero proseguito lungo lo stesso tragitto.

La violenza

Appena arrivati in una zona un po' più appartata, l'uomo avrebbe iniziato a palpeggiare la 18enne: "Gli ho detto di fermarsi, ma ha proseguito", ha spiegato la vittima agli agenti. La ragazza ha poi raccontato: "Mi ha costretto a iniziare un rapporto sessuale. Gli ho ripetuto di fermarsi", ma nonostante questo l'indagato avrebbe proseguito. Gli abusi sarebbero durati per ben due ore.

La 18enne è riuscita a tornare nel bed and breakfast dove alloggiava con la coetanea. Le ha raccontato cosa è successo e hanno così chiamato gli operatori sanitari denunciando una violenza sessuale. È stata soccorsa all'alba di lunedì: si trovava in via Brambilla ed è stata portata all'ospedale Sant'Anna dove è stata dimessa con una prognosi di venti giorni.