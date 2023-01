Conosce un ragazzo sui social e scappa da casa con lui: 12enne trovata dopo quattro giorni Una giovane di 12 anni si è allontanata da casa seguendo un ragazzo che ha incontrato sui social: è stata ritrovata dopo quattro giorni.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

La madre l'ha cercata per quattro giorni, fino a quando hanno trovato la sua figlia 12enne a circa 300 chilometri da casa. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, la ragazzina aveva conosciuto un ragazzo sui social ed era fuggito con lui lo scorso 2 gennaio da Cinisello Balsamo, nel Milanese. La fuga d'amore è finita ieri venerdì 6 gennaio.

La giovane trovata a 300 chilometri da casa

A trovare la giovanissima è stata la polizia: la 12enne è stata rintracciata alla stazione di Conegliano, nel Trevigiano. La giovanissima era in compagnia di alcuni ragazzi, tra questi anche il giovane conosciuto sui social. Fortunatamente la 12enne sta bene e – come riporta Milano Today – ha fatto ritorno dalla madre.

Ragazzina di 16 anni scappa dal fidanzato in Sicilia

Solo poche settimane prima una 16enne lombarda, residente a Lodi, ha deciso di percorrere un viaggio per raggiungere il proprio fidanzatino lontano. Tutto a insaputa dei genitori, che hanno avvisato i Carabinieri e fermato così la fuga d'amore.

L'allarme è scattato immediatamente, dopo che i genitori non hanno visto rincasare la figlia dopo scuola. Quando l'hanno contattata al telefono, preoccupati, la ragazza ha raccontato che si sarebbe recata da un'amica. Invece era in fuga verso la Sicilia: poco dopo è stata rintracciata dai carabinieri. I militari di Lodi hanno localizzato infatti il suo cellulare, che in quel momento stava agganciando le celle nei dintorni di Caltanissetta, e hanno contattato i colleghi del posto. Hanno trovato la ragazzina vicino alla stazione dei bus: è stata portata a casa dai genitori che erano preoccupati.